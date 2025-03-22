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"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع

مجلس النواب
مجلس النواب
 
السبت، 22-03-2025 05:52 م

الوكيل الإخباري-    طالبت كتلة إرادة والوطن الإسلامي النيابية، المجتمع الدولي بتشكيل تحالف دولي لإجبار إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد أهل قطاع غزة.

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وقالت، في بيان اليوم السبت، إن غزة تتعرض لإبادة جماعية عبر العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى إن "دولة الاحتلال تقول للعالم لم يعد للقانون الدولي أي اعتبار ولم تعد للشرعية الدولية أي مكان، فاليوم من يحكم العالم هي شريعة الغاب والقوة".


وأكدت ضرورة التمسك بالقانون الدولي، داعية الدول الأوروبية الفاعلة إلى الوقوف بوجه عصر القوة والدفاع عن المبادئ الإنسانية، وتشكيل تحالف دولي من الدول العربية والآسيوية والإفريقية والأوروبية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف العدوان الغاشم.

 
 
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