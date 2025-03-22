"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع

وقالت، في بيان اليوم السبت، إن غزة تتعرض لإبادة جماعية عبر العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى إن "دولة الاحتلال تقول للعالم لم يعد للقانون الدولي أي اعتبار ولم تعد للشرعية الدولية أي مكان، فاليوم من يحكم العالم هي شريعة الغاب والقوة".
وأكدت ضرورة التمسك بالقانون الدولي، داعية الدول الأوروبية الفاعلة إلى الوقوف بوجه عصر القوة والدفاع عن المبادئ الإنسانية، وتشكيل تحالف دولي من الدول العربية والآسيوية والإفريقية والأوروبية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف العدوان الغاشم.
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