"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع

الوكيل الإخباري- طالبت كتلة إرادة والوطن الإسلامي النيابية، المجتمع الدولي بتشكيل تحالف دولي لإجبار إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد أهل قطاع غزة.

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وقالت، في بيان اليوم السبت، إن غزة تتعرض لإبادة جماعية عبر العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى إن "دولة الاحتلال تقول للعالم لم يعد للقانون الدولي أي اعتبار ولم تعد للشرعية الدولية أي مكان، فاليوم من يحكم العالم هي شريعة الغاب والقوة".