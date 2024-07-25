إرادة ملكية مرتقبة في الاردن .. تعرف على تفاصيلها

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - من المرجح أن تصدر إرادة ملكية سامية بحلّ مجلس النواب، اليوم الخميس او بداية الاسبوع القادم على ابعد تقدير بالتزامن مع عودة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى البلاد .

بدوره قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الحالي ستصدر قبل بدء مرحلة الترشح للانتخابات القادمة التي ستبدأ في 30 تموز الحالي، وقبل شروع المترشحين عن القوائم المحلية والقائمة الحزبية بالدعاية الانتخابية.



وأضاف أنه لغايات تحقيق العدالة والمساواة بين المترشحين، يجب أن يتم تجريد النائب الذي أعلن ترشحه للمجلس القادم من صفته النيابية ومن عضويته في السلطة التشريعية لكي يكون على قدم المساواة مع باقي المترشحين، وألا يستغل عضويته في مجلس النواب لخدمة دعايته الانتخابية من خلال ما قرره المشرع الدستوري للنائب من صلاحيات رقابية على الحكومة والوزراء فيها تتمثل بالسؤال والاستجواب.