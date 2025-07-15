"إرادة والوطني الإسلامي" تطالب بتحقيق دولي في جريمة اغتيال الغول

07:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738258 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دانت كتلة "إرادة والوطني الإسلامي" في مجلس النواب، على لسان رئيسها النائب الدكتور خميس عطية، جريمة اغتيال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور فرج الغول، والتي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال عطية في بيان صحفي صادر باسم الكتلة، إن هذه الجريمة تضاف إلى السجل الدموي للاحتلال، وتعد واحدة من أبشع جرائم الاغتيال السياسي التي تُرتكب بحق القيادات الفلسطينية في وضح النهار، في ظل صمت دولي مستمر.



وأكد أن اغتيال النائب الغول يأتي ضمن مسلسل الإبادة المنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، والتي تستهدف المدنيين والعلماء والقيادات السياسية، وتُرافقها سياسات ممنهجة من التهجير والتجويع والإحراق.



وأشار إلى أن الكتلة تدين أيضًا الاعتداءات المستمرة التي تنفذها عصابات المستوطنين، والتي شملت مؤخرًا إحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محافظة سلفيت وبلدة أبو سُبَيْد، ما تسبب بتدمير المحاصيل الزراعية وترويع السكان المحليين.



وحملت الكتلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الدكتور الغول، وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الاغتيال السياسي والانتهاكات المستمرة بحق القيادات الفلسطينية المنتخبة، مؤكدة أن هذه الجرائم تمثل خرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.



وأشاد عطية بصمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مؤكدًا أن إرادة الصمود والتحدي أقوى من آلة الإجرام الصهيونية، مشددًا على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى ثابتًا في دعمه للأشقاء الفلسطينيين، ومواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية لن تتغير أو تتراجع.