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الإثنين، 17-01-2022 04:20 م

إعادة النظر بقرار تجميد الرياطي في هذه الحالة

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الوكيل الإخباري - أكد النائب غازي ذنيبات رئيس اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة القانونية في مجلس النواب، والمكلفة بالتحقيق بملف المشاجرة النيابية أنه يمكن إعادة النظر بقرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي.

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وقال الذنيبات لـ"الوكيل الإخباري"، إنه في حال تم الإصلاح بين جميع النواب أطراف المشاجرة مع الرياطي فإن المجلس قد يعيد النظر بقرار اللجنة.

 

وأضاف أنه تم التوصية بهذا الشأن في حال تم الإصلاح بين النواب.

 

وقرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسة سرية تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين إثر المشاجرة تحت القبة.

 

النائبان أندريه حواري وشادي فريج، كانا قد قدما شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.


وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها للقانونية.

 

 




 

 


 

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