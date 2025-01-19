 
الأحد 2025-01-19 03:58 م
 

"إعلام الأعيان" تناقش برنامج عملها

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جانب من الاجتماع
الأحد، 19-01-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد داودية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، آلية عملها وبرنامج زياراتها.

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وقال العين داودية، إن المنطقة تمر بأحداث عاصفة وغير مسبوقة، ما يتطلب منا جميعا تحصين جبهتنا الداخلية بالوعي والحكمة واليقظة، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية للدفاع عن الوطن ومكتسباته، وحماية وحدته الوطنية، وعدم التقليل من إنجازاته.


وأشار إلى حرص اللجنة على الاطلاع على واقع الإعلام ودعمه، والمساهمة في تذليل العقبات التي تواجهه، ليتمكن من مواصلة دوره المحوري في خدمة المجتمع، مبينا أن اللجنة حددت برنامج عمل لزيارة المؤسسات الإعلامية، انطلاقا من دورها الرقابي والتشريعي.


وأكد العين داودية، بحضور الأعيان أعضاء اللجنة: سهير العلي، وعلي العايد، ومحمود الفريحات، وعمار القضاة، وشرحبيل ماضي، أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك مع جميع الجهات المعنية للنهوض بواقع الإعلام والارتقاء به لتحقيق الأهداف الوطنية.


ولفت إلى ضرورة إبراز صورة الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المشرقة، وتسليط الضوء على إنجازاته وجهوده التي يقوم بها للدفاع عن القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، ودور الوصاية الهاشمية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 
gnews

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