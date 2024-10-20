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إعلام النواب تدعو لتوثيق أوراق المندوبين والمصورين المعتمدين لتغطية نشاطات المجلس

مجلس النواب
مجلس النواب
الأحد، 20-10-2024 02:08 م

الوكيل الإخباري - دعت مديرية شؤون الإعلام في الأمانة العام لمجلس النواب الصحفيين والإعلاميين الراغبين بتغطية جلسات ونشاطات المجلس إلى تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة إلى المديرية في موعد أقصاه الخامس من الشهر المقبل.

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وأوضحت المديرية في بيان اليوم الأحد، أن الوثائق المطلوبة تتمثل برخصة صادرة عن هيئة الإعلام للوسيلة الإعلامية التي ينتمي إليها المندوب على أن تكون فعالة، إضافة إلى كتاب رسمي من الوسيلة الإعلامية يتضمن اسم المندوب والمصور والأرقام الوطنية لهما، إلى جانب صورهم الشخصية عبر تطبيق "الواتس أب" على الرقم 0777555575.


ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الأمانة العامة لضمان تنظيم وتسهيل عملية التغطية الإعلامية، وبما يعزز الشفافية ويدعم التواصل الفعال بين المجلس ووسائل الإعلام المختلفة.

 
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