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السبت، 19-12-2020 03:47 م

إعلان تشكيل كتلة العدالة و الصقور رئيسا لها

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الوكيل الإخباري - أعلن 20 نائبا خلال اجتماع عقد بدار مجلس النواب، اليوم السبت، عن تشكيل كتلة العدالة النيابية.

وقالت الكتلة، في تصريح صحفي  إنه تم التوافق، خلال الاجتماع، على تشكيل المكتب الدائم لـ"العدالة النيابية"، فيما تم اختيار النائب مجحم الصقور رئيسا لها، والنواب محمد الشطناوي نائبا للرئيس، و الدكتور زهير السعيديين مقررا، و الدكتور احمد عشا ناطقا إعلاميا، و راشد الشوحة ممثلا للكتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب.

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وأضافت أنه تم مناقشة رؤى واهداف و برامج الكتلة و رسم خط سير الكتلة ضمن برامج واضحة و خطط عمل مستقبلية و التي من اهدافها النهوض بأداء المجلس و تعزيز الدور الرقابي و التشريعي للمجلس و تحقيق المصلحة الوطنية العليا .


 




 

 


 

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