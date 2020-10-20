إلزام مرشح للانتخابات بإزالة عبارة الكهرباء مجانا

الوكيل الإخباري - تعاملت الهيئة المستقلة للانتخاب مع 400 مخالفة انتخابية، تنوعت بين مخالفات لتعليمات الدعاية الانتخابية، وأخرى مخالفات المادة (59) من قانون الانتخاب المتعقلة بـ"المال الأسود".

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وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني، إن الهيئة استدعت أحد المترشحين كان قد أثار في دعايته الانتخابية جدلا من خلال الإعلان عن تقديم الكهرباء مجانا لكل ناخب حيث تم استدعاؤه صباح الأحد من قبل لجنة المخالفات في الهيئة المستقلة للانتخاب؛ للتحقق من صحة الإعلان والمغزى منه، فأفاد أنه قصد مشاريع الطاقة المتجددة، وأهميتها بالنسبة للمواطن الأردني، وبناء عليه تم توقيعه على تعهد بإزالة هذه العبارة أينما وردت لكونها أوحت باستخدام المال الفاسد عن طريق تقديم خدمة ضرورية للناس، واستبدالها بعبارة توضح فكرة وأهمية الطاقة المتجددة لجميع المواطنين.



وأضاف المومني أن الهيئة رصدت الجمعة الماضية أول فيديو لأشخاص داخل مركبة يحملون مجموعة بطاقات شخصية (هويات)، حيث جرت المتابعة والتحقق، وتبين أن الفيديو تم تصويره في إحدى محافظات الجنوب، حيث حوّلت الهيئة صاحب المركبة التي ظهر رقمها في الفيديو إلى الأجهزة الأمنية للمزيد من التحقيق.



