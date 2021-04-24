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ابو حسان : الحكومة مطالبة بوضع برامج داعمة لاستدامة القطاعات المتضررة

السبت، 24-04-2021 04:38 م

ابو حسان : الحكومة مطالبة بوضع برامج داعمة لاستدامة القطاعات المتضررة

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الوكيل الاخباري - طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان بالاسراع بفتح القطاعات المتضررة وتقليص ساعات الحظر باعتبار ذلك اصبح ضرورة لانقاذ القطاعات من تداعيات جائحة كورونا وتمكينها من الاستدامة.
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وقال ابو حسان ان الاسراع بفتح القطاعات يمكن من استثمار الموسم التجاري المتمثل بشهر رمضان المبارك والاعياد مؤكدا ان التباطؤ في ذلك من شانه تعميق الاثار السلبية التي تعاني منها معظم القطاعات ما يجعل برامج التعافي اللاحقة اقل جدوى.

واضاف ابو حسان ان الحكومة تمتلك من ادوات تفعيل قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه ما يمكن من فتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر بالتوازي مع التشديد بالاجراءات المتصلة بضبط العدوى ومكافحة فيروس كورونا وتطبيق الاجراءات الصحية المطلوبة في مثل هذه الحالة.

وشدد ابو حسان على ضرورة وضع خطط وبرامج داعمة لفتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر بما يمكنها من النهوض مجددا والاستدامة لمواجهة اعباء البطالة التي خلفتها الجائحة.

 




 

 


 

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