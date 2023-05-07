الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 11:49 ص

اتخاذ إجراءات إحالة النائب العدوان إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة

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الوكيل الإخباري - صرح مصدر مسؤول، أن الجهات الرسمية وعلى اثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة امن الدولة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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ويأتي قرار الإحالة وفق المصدر، استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة الى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الالكترونية ومواد اخرى.


 




 

 


 

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