اتفاق على تشكيل ائتلاف نيابي وتقليص عدد المرشحين للمكتب الدائم

الوكيل الإخباري - عقد رؤساء وممثلو كتل نيابية، اجتماعًا اليوم الخميس برئاسة النائب ايمن المجالي تم خلاله مُناقشة انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التاسع عشر، والمُقرر عقدها يوم الأحد المُقبل.

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وقال رئيس كتلة التيار الديموقراطي النائب ايمن المجالي إنه وبعد الاستماع إلى وجهات نظر النواب الحضور، تم الاتفاق على جملة من المقترحات من أهمها تشكيل ائتلاف نيابي وتقليص عدد المرشحين للمكتب الدائم.



كما تم التوافق على أن كل كتلة عليها تسمية مرشحها بشكل نهائي وأي نائب يترشح خارج الاتفاق والائتلاف يعتبر مستقلاً .



وأوضح المجالي انه سيتم عقد اجتماع آخر مساء اليوم للوصول الى توافقات نهائية بشأن المكتب الدائم مؤكداً ان الجميع ابدى ارتياحه لهذه المقترحات التي تصب في المصلحة العامة.

