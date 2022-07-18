الإثنين 18-07-2022
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انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في البلقاء
استئناف تركيب وحدات إنارة موفرة في الرمثا والبويضة
الاعلان عن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم
بدء امتحانات الشامل العملية يوم الأربعاء المقبل
أخبار الشركات
أخبار الشركات
السوق المفتوح يقدم أفضل خدمات التعليم والتدريب والدروس الخصوصية
البنك العربي يتيح لعملائه الحصول على تقاريرهم الائتمانية عبر تطبيق عربي موبايل
اتحاد المصارعة يواصل تحضيراته لدوري الأندية والمراكز 2022
بنك الأردن وتكية أم علي يواصلان توحيد جهودهما للعام الرابع على التوالي
كورونا
كورونا
دراسة تقيس انتشار كورونا بواسطة آلات النفخ الموسيقية
نصائح مهمة حول التغذية السليمة للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا
العراق: 3 وفيات و2875 إصابة جديدة بكورونا
فلسطين: وفاة و6954 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع
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فيديو أرشيفي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
طلبة توجيهي يعلقون على امتحان الرياضيات اليوم
عدسة الوكيل ترصد أجواء وتحضيرات عيد الأضحى المبارك
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
لحظة سقوط منطاد في مصر يحمل قرابة 30 راكباً
دراسة تكشف ما يؤدي ليقظة الدماغ أكثر من 100 مرة خلال النوم !