اجتماعات نيابية حافلة بمشاريع القوانين والقضايا الاثنين

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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وتلتقي لجنة الشؤون الخارجية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، للاطلاع على آخر المستجدات على المستويين العربي والدولي.



وتستكمل اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب 2021.



وتناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020، لوزارة الأشغال العامة والإسكان والدوائر التابعة لها.



لجنة الزراعة والمياه والبادية تناقش موضوع الاستثمار في موقع سد الكرامة.



