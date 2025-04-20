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اجتماعات وزيارات ميدانية للجان والكتل النيابية اليوم الأحد

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مجلس النواب
 
الأحد، 20-04-2025 08:52 ص

الوكيل الإخباري- تعقد عدد من اللجان والكتل النيابية في مجلس النواب، اليوم الأحد، عددا من الاجتماعات والزيارات الميدانية.

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وتطلع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية على مشروع تطوير النقل العام بين العاصمة عمان والمحافظات.


وتناقش اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022 -2023، المتعلقة بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الأردنية، ووكالة الأنباء الأردنية "بترا".


وتزور كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية شركة الأسواق الحرة الأردنية، في حين تبحث كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية، خلال اجتماع لها، مواضيع تهم الكتلة.


وتلتقي لجنة الريف والبادية النيابية مع الصندوق الأردني الهاشمي لتنمية البادية، للاطلاع على واقع عمل الصندوق.


إلى ذلك، تناقش لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه أندية الدرجة الثانية لكرة القدم.


كما تبحث كتلة حزب "عزم" النيابية، وكتلة حزب "إرادة الوطني الإسلامي" النيابية، في اجتماعين منفصلين، القضايا التي تهم الكتلتين، وما يستجد من أعمال.

 
gnews

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