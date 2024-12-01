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اجتماع الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني لمناقشة الثقة والموازنة وتوجيه النواب

حزب الاتحاد الوطني
حزب الاتحاد الوطني
الأحد، 01-12-2024 11:03 م

الوكيل الإخباري-   عقدت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني اجتماعًا هامًا اليوم في مقر الحزب بالعاصمة عمان، بحضور أعضاء الأمانة العامة وعدد من نواب الحزب.

تناول الاجتماع عددًا من القضايا الوطنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الثقة بالحكومة والموازنة العامة للدولة، حيث تم مناقشة آليات التعامل مع هذه الملفات بما يحقق مصالح الشعب الأردني.

كما تم تقديم النصح والتوجيه للنواب بشأن تبني مواقف تتماشى مع رؤية الحزب وأهدافه الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين نواب الحزب والعمل كفريق موحد تحت قبة البرلمان، مع التركيز على القضايا التي تمس حياة المواطنين، مثل خلق فرص العمل، دعم الاستثمار، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بمبادئ الحزب وسياسته في تعزيز الشفافية والفاعلية في العمل البرلماني، بما يضمن تمثيلًا قويًا لطموحات الشعب الأردني.

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