اجتماع مرتقب للجنة الطاقة النيابية للاعلان عن توصياتها حول ارتفاع فواتير الكهرباء

الأربعاء، 14-01-2026 02:18 م
الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية أيمن أبو هنية أن اللجنة تتابع بحرص شديد الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء.


وقال أبو هنية خلال اجتماع للجنة، اليوم الأربعاء، إن اللجنة بصدد وضع توصياتها بعد زيارتها لهيئة الطاقة والاطلاع على آلية عملها، حيث ستقوم الهيئة بالرد على أسئلة وملاحظات اللجنة.

وأضاف أنه سيتم تحديد اجتماع مقبل للجنة لاطلاع المواطنين على أسباب ارتفاع الفواتير والإجراءات التي اتخذتها بهذا الصدد. 

وكان اشتكى عدد من المواطنين من تضاعف فواتير الكهرباء رغم أن نمط الاستهلاك لم يتغير.
 
 


