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الأربعاء، 08-06-2022 03:09 م

اجتماع مرتقب يجمع النواب مع الحكومة وخبراء حول أسعار المحروقات

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب فراس السواعير بدء التحضير لعقد اجتماع للجنة يضم ممثلين عن الحكومة وخبراء وفنيين في قطاع الطاقة وخاصة المشتقات النفطية.

وقال السواعير لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيصار إلى عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أبعد حد، وذلك لمناقشة قرار رفع أسعار المشتقات النفطية والحديث حول وجود ارتفاعات خلال الأشهر القادمة.

وأضاف أن اللجنة زودت وزارة الطاقة بتوصياتها التي خرجت بها خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، وذلك لإيجاد حلول تقلل من أثر الارتفاعات الأخيرة بأسعار المحروقات على جيوب المواطنين.

وأشار السواعير إلى أن كافة التوصيات قابلة للتطبيق على أرض إذا ما كانت الحكومة جادة في ذلك، مشددا على إصرار اللجنة بإعادة النظر بالضريبة الثابتة على المحروقات والبالغة 37 قرشا.

وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، فيما أوصت اللجنة بإعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية والتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية، وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على سيارات الهايبرد.

وأعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، أنها ستتبنى إعداد مشروع قانون لتأميم قطاع الطاقة من خلال تأسيس شركة مساهمة عامة بالشراكة مع الضمان الاجتماعي.

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