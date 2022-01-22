اجتماع نيابي الأسبوع الحالي حول ارتفاع إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور فريد حداد أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالي مع وزير الصحة للتباحث حول ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وخاصة المتحور الجديد "أوميكرون".

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وقال حداد لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة حذرت الحكومة قبل نهاية العام الماضي من اتخاذ قرارات بالانفتاح والسماح بالاحتفالات الغنائية والتجمعات.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث خطورة الموجة الحالية ومدى شدتها وقدرات القطاع الصحي في التعامل مع الإصابات الجديدة.

وأشار حداد إلى أنه على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها جراء ارتفاع الإصابات ودخولنا في موجة جديدة من الفيروس، حتى لو وصلت إلى طرح الثقة بوزير الصحة.

وبيّن أنه يجب محاسبة جميع المتسببين في دخول الموجة الجديدة بسهولة وارتفاع الإصابات إلى هذا العدد، وخاصة أن التوقعات تشير إلى أننا سنسجل أكثر من 10 آلاف إصابة يوميا خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت تسجيل 13 وفاة و4102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما وصلت نسبة الفحوصات الإيجابية إلى17.32%.