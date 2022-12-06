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الثلاثاء، 06-12-2022 01:41 م

اجتماع نيابي حكومي حول المنح والقروض الجامعية الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
تجتمع لجنة التعليم والشباب النيابية الاثنين المقبل، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، وفق رئيس اللجنة طالب الصرايرة.

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وقال الصرايرة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة ستطالب الحكومة بشمول جميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض الجامعية كما تم شمول جميع المتقدمين خلال العام الماضي.


وأضاف أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها شمول الطلبة المتقدمين للمنح والقروض وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة على الأسر والطلاب.


يشار إلى أن عدد المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية تجاوز 89 ألف طالب وطالبة، فيما يتوقع أن تتمكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شمول 33 ألف طالب وطالبة.

 




 

 


 

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