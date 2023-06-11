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الأحد، 11-06-2023 01:16 م

اجتماع نيابي حكومي لبحث قرار الكويت بوقف ابتعاث طلبة الطب إلى الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
تبحث لجنة التعليم والشباب النيابية، الأربعاء المقبل، قرار وزارة التعليم العالي الكويتية بشأن وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة الدكتور طالب الصرايرة.

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وقال الصرايرة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة ستستضيف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة لمناقشة الأسباب التي دفعت بالكويت إلى اتخاذ القرار وآثاره على سمعة التعليم الطبي في المملكة.


وأضاف أنه يجب البحث بالأسباب والدوافع وراء القرار وعلاجها أولا بأول وخاصة أن الجامعات الأردنية التي تدرس التخصصات الطبية تتمتع بسمعة عالية على مستوى المنطقة والعالم ويحظى خريجوها بفرص كبيرة في أرقى الجامعات العالمية والمستشفيات على المستويين الإقليمي والدولي.


وأشار الصرايرة أن اللجنة تدرك أهمية التحرك في الوقت الحالي من أجل بحث القضية والعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تصويب الأوضاع والنهوض بها إلى مستويات أفضل.


وكانت وزارة التعليم العالي الكويتية قررت قبل أيام وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن ومصر، وذلك بعد تقارير أكاديمية متخصصة قيمت جودة التعليم في هذه الجامعات للطلبة الكويتيين، علما بأن هذا القرار لا يشمل الراغبين في دراسة هذه التخصصات على نفقتهم الخاصة.

 




 

 


 

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