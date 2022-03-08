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الثلاثاء، 08-03-2022 12:38 م

اجتماع نيابي عاجل بشأن شمول طلبة بالمنح والقروض الأربعاء

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي لجنة التربية والتعليم النيابية إلى عقد اجتماع عاجل يوم غد الأربعاء بحضور وزير التعليم العالي بشأن الطلبة المقبولين في المنح والقروض الجامعية.

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وكان نواب أشاروا إلى عدم ترشيح طلبة حصلوا على قروض قبل أن تصدر المكرمة الملكية بشمول جميع الطلبة المتقدمين بالمنح والقروض، فيما تم ترشيح طلبة لم يستفيدوا من المنح أو القروض واستفادوا بعد صدور التوجيهات الملكية.

 

وطالب النواب بضرورة استفادة هؤلاء الطلبة كونهم أحق من الذين استفادوا لاحقا كون نقاطهم ترشحهم لنيل المنح.

 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه، السبت الماضي، بشمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية البالغ عددهم 27 ألف طالب وطالبة.


 




 

 


 

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