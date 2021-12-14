اجتماع نيابي لبحث تمديد أوامر الدفاع الخاصة بالعمال الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - كشف رئيس لجنة العمل في مجلس النواب حسين الحراسيس أن اللجنة ستعقد لقاءً مع وزير العمل نايف استيتية الأسبوع المقبل بشأن القضايا التي تهم قطاعات العمل والعمال.

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وقال الحراسيس لـ"الوكيل الإخباري" إن اللجنة ستقدم توصيات لوزارة العمل من أجل تمديد أوامر الدفاع الخاصة بالعمال وبرامج الضمان الاجتماعي استدامة وتعافي لتمكين القطاعات الاقتصادية المتضررة من الاستمرار.

وأضاف أن إصدار أوامر الدفاع يكون عن طريق مجلس الوزراء ولكن سيتم تقديم توصيات من أجل النظر إلى مصلحة العمال.



وكانت وزارة العمل قد تلقت نحو 18 ألف شكوى عمالية خلال 11 شهرا عبر منصة "حماية" تتعلق بتأخر صرف الأجور أو إنهاء خدمات العمال بحسب تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري".



ووفرت أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 حماية للعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال فترة الجائحة، وخاصة أمر الدفاع رقم 6 والذي حد من تسريح العمالة وتأخير أجور العاملين في القطاع الخاص والذي ينتهي في 31/12/2021.