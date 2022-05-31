اجتماع نيابي مرتقب مع وزارة النقل حول أجور النقل العام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية ماجد الرواشدة عن عقد اجتماع للجنة مع وزارة النقل خلال الأسبوع الحالي.

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وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الاجتماع سيناقش أجور النقل العام وعدم رفعها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن اللجنة ستدفع باتجاه الوصول إلى صيغة تفاهمية على عدم رفع الأجور وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين.



وكانت هيئة تنظيم النقل البري أوضحت أن آلية تعديل أجور النقل العام تعتمد على التغيرات في أسعار المحروقات ومعدل التضخم في الأردن والذي تعلنه دائرة الإحصاءات العامة.



وقالت الهيئة في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري"، إنها ستتخذ القرار المناسب في حال وجدت ما يستوجب اتخاذ قرار بهذا الشأن، علما أن الهيئة تقوم بمراجعة دورية للأجور ومقارنتها مع أسعار المحروقات.