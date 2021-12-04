السبت 04-12-2021
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السبت، 04-12-2021 02:13 م

اجتماع نيابي مع وزير المياه يبحث الأبعاد الأمنية والاقتصادية لإعلان النوايا

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الأحد مع وزير المياه والري محمد النجار لمناقشة اتفاقية النوايا التي وقعها الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات.

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وأضاف العلاقمة لـ"الوكيل الإخباري"، أن اللجنة ستناقش الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومة لتوقيع الاتفاقية وما هي الحلول الأخرى في حال عدم توقيعها.


وأشار إلى أنها ستحاول الإجابة على كافة التساؤلات التي تدور في أذهان الأردنيين بما فيها البعدين الأمني والاقتصادي على الاتفاقية.


ويعقد مجلس النواب بعد غد الاثنين، جلسة رقابية، ينظر خلالها بطلب مقدم من 76 نائبا؛ لمناقشة اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الإمارات والاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، سندا لأحكام المواد من (131- 133) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

 




 

 


 

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