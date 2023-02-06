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اجتماع نيابي مغلق أمام الإعلام.. وهذه تفاصيله

الإثنين، 06-02-2023 10:29 ص

اجتماع نيابي مغلق أمام الإعلام.. وهذه تفاصيله

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف نائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة تفاصيل اللقاء التشاوري بين أعضاء المجلس والذي سيعقد اليوم الاثنين.

وقال الخلايلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللقاء التشاوري سيكون مغلقا أمام الإعلام ولن تتواجد الحكومة فيه، لافتا إلى اقتصاره على النواب فقط.

وأضاف أن الهدف من اللقاء هو تقييم المرحلة الماضية ومشاريع القوانين التي تم إنجازها منذ بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب.

وأشار الخلايلة إلى أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه، وأن رئيس المجلس أحمد الصفدي ارتأى أن يكون هناك لقاءات تشاورية دورية للوقوف على عمل مجلس النواب وترتيب ما سيتم إنجازه والوصول إليه خلال المرحلة المقبلة.

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وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، فيما تشير التوقعات إلى بدء مناقشتها تحت القبة خلال الأسبوع الجاري.

 

 




 

 


 

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