احتجاجا على مغادرة وزراء.. الصفدي يرفع جلسة تقرير المحاسبة

11:36 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715030 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جلسة النواب التشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 احتجاجا على مغادرة عدد من الوزراء. اضافة اعلان





وقال الصفدي خلال الجلسة، اليوم الاثنين، موجها حديثه لعدد من الوزراء إنه لا يجوز مغادرتهم أثناء مناقشة النواب لتقرير ديوان المحاسبة.



وأضاف أن على الحكومة حضور الجلسة والاهتمام بكل ملاحظات النواب بشأن تقرير المحاسبة.

