احتجاجا على مغادرة وزراء.. الصفدي يرفع جلسة تقرير المحاسبة

وقال الصفدي خلال الجلسة، اليوم الاثنين، موجها حديثه لعدد من الوزراء إنه لا يجوز مغادرتهم أثناء مناقشة النواب لتقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف أن على الحكومة حضور الجلسة والاهتمام بكل ملاحظات النواب بشأن تقرير المحاسبة.
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