اختيار العين بوران عضوًا في المجلس الاستشاري لمؤسسة "ميد اور" الإيطالية

الوكيل الإخباري - اختارت مؤسسة "ميد اور" الإيطالية، مساعدة رئيس مجلس الأعيان العين الدكتورة علياء بوران، عضوا في المجلس الاستشاري للمؤسسة، التي يرأسها النائب والوزير السابق ماركو مننيتي، منذ أسسها في عام 2021.

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وجرى اختيار بوران، بعد لقائها مع الإيطالي مننيتي، في العاصمة الإيطالية روما على هامش اجتماعات برلمان البحر الأبيض المتوسط، التي تشارك فيها.



وتترأس بوران، "اللجنة السياسية" الأولى، المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن في برلمان البحر الأبيض المتوسط، منذ أن جرى إعادة انتخابها على رأس اللجنة في أواخر شباط 2023 ، للمرة الثانية على التوالي.



وتعنى "اللجنة السياسية" بالتركيز على التطورات السياسية في منطقتي الأورو-متوسطية والخليج، إلى جانب التحديات الجيوسياسية، التي تؤثر على الدول الأعضاء.



وتهدف "ميد اور" الإيطالية، إلى تعزيز التعاون والتفاهم في حوض البحر المتوسط وأفريقيا من خلال برامج تعليمية ومنح دراسية تقدمها المؤسسة للدول.