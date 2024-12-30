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اخر مستجدات مشروع قانون العفو العام في الأردن - وثيقة

قانون العفو العام
قانون العفو العام
الإثنين، 30-12-2024 01:28 م

الوكيل الإخباري- طالب مجموعة من النواب، في مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس مجلس النواب  أحمد الصفدي،  بإقرار قانون عفو عام جديد تحت اسم "قانون العفو العام لسنة 2025".

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وأكدت المذكرة أن مثل هذا القانون سيعزز من الثقة بين المواطنين والدولة، ويسهم في دعم التماسك الاجتماعي، خصوصاً مع استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.

 


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شؤون برلمانية اخر مستجدات مشروع قانون العفو العام في الأردن - وثيقة



 




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