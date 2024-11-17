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ارادات ملكية سامية مرتقبة في الاردن

ارادة ملكية
ارادة ملكية
الأحد، 17-11-2024 04:49 م

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب، الاثنين، أولى جلساته التشريعية، تزامنا مع افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان)، إذ تبدأ جلسة النواب بعد جلسة مجلس الأعيان مباشرة.

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 وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (2) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تليها تلاوة الإرادات الملكية السامية.


وتتضمن الإرادات الملكية إرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 18/11/2024، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتباراً من يوم الأثنين الموافق للثامن عشر من شهر تشرين الثاني سنة 2024 ميلادية.

 
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