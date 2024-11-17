ارادات ملكية سامية مرتقبة في الاردن

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، الاثنين، أولى جلساته التشريعية، تزامنا مع افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان)، إذ تبدأ جلسة النواب بعد جلسة مجلس الأعيان مباشرة.

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وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (2) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تليها تلاوة الإرادات الملكية السامية.