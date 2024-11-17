ارادات ملكية سامية مرتقبة في الاردن

وتتضمن الإرادات الملكية إرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 18/11/2024، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتباراً من يوم الأثنين الموافق للثامن عشر من شهر تشرين الثاني سنة 2024 ميلادية.
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