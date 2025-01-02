ارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على الصحة لتصل إلى 29%

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، خلال لقائها اليوم الخميس وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في المملكة.

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وتحدث العين الحسبان عن انعكاس نتائج الخطة الاستراتيجية 2023-2025 على أرض الواقع، وعلى رأسها القفزة النوعية لخدمات مستشفى البشير، والخدمات الصحية المتخصصة، واستحداث مستشفى الجراحات التخصصية، ومركز سميح دروزة للأورام.



وأكد ضرورة مواءمة نتائج الخطة الاستراتيجية مع رؤى التحديث الاقتصادي، والتزامها مع منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أهمية إيلاء الحوكمة في بعض مجالات العمل الصحي أهمية أكبر، داعياً إلى تبني استراتيجيات أكثر فعالية للحد من ظاهرة التدخين المقلقة.



وتطرق العين الحسبان إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا يزالون غير مشمولين بنظام التأمين الصحي، لافتاً إلى ارتفاع نسبة إنفاق المواطنين على الصحة لتبلغ 29 بالمئة من الإنفاق الصحي، وأهمية إيجاد استدامة مالية لمستشفيات القطاع العام.



من جهته، قدم الهواري، ملخصًا شاملاً حول إنجازات الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي، مبينا نسب إنجاز الخطة التي بلغت نحو 70 بالمئة.



وتحدث الهواري، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات، عن خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة، والتي سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى منها قريبا.



وتضمنت أبرز إنجازات الوزارة خلال العام 2024 بحسب الهواري، حصول الوزارة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للدورة التاسعة، وإعلان منظمة الصحة العالمية الأردن بلداً خالياً من مرض الجُذام، وانضمام الأردن للمنصة العالمية للوصول لأدوية السرطان للأطفال.



ونوه بأنه تم خلال العام الماضي توسعة وصيانة مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وافتتاح 17 مركزاً صحياً، وصيانة وتحديث 53 مركزا صحيا على مستوى المملكة، ووضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان الحكومي.



وأضاف الهواري أنه تم أيضاً استحداث وتجهيز قسم كلى في مستشفى عمان الميداني، وإدخال خدمات القسطرة القلبية واستحداث قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي، وتوريد 11 جهاز ماموغرام لعدد من المستشفيات، وافتتاح وحدات للرنين المغناطيسي في 3 مستشفيات.