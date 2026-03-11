استثناء الشركات والمزارعين ورفع نسبة الكسر خاصة الذرة لمدة شهرين

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الأربعاء، استدامة الأمن الغذائي في الأردن في ظل الظروف الراهنة، بحضور وزير الزراعة صائب خريسات. اضافة اعلان





وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور أحمد الشديفات أن استدامة الأمن الغذائي تمثل واجباً وطنياً ومسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والقطاعية، مشيراً إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.



وقال الشديفات انه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة باستثناء الشركات والمزارعين باستيراد مدخلات الإنتاج من أعلاف برفع نسبة الكسر خاصة لمادة الذره ولمدة شهرين وياتي هذا القرار من أجل تأمين النقص في الأسواق المحليه ومنع الاحتكار وتسهيلا ودعم المزارعين ومربي الدواجن.



وقال الشديفات إن جلالة الملك أكد منذ سنوات أهمية تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، ووضع هذا الملف ضمن أولويات الدولة لما له من أثر مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.



وشدد على ضرورة دعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين وتطوير سلاسل الإنتاج، بما يسهم في تعزيز استدامة الأمن الغذائي في المملكة، مؤكداً أن اللجنة تتابع هذا الملف بشكل مستمر وتعمل على دعم كل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.



بدورهم، طالب النواب محمد المراعية، حمود الزواهرة، وإياد جبرين بضرورة توفير المواد الأساسية من المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على استقرار الأسعار.



وأكدوا أهمية دعم المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في الإنتاج، إلى جانب وضع آليات واضحة تضمن توفر السلع الزراعية الأساسية للمواطنين على مدار العام، مشددين على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية والقطاع الزراعي.



من جهته، أكد وزير الزراعة صائب خريسات أن الأمن الغذائي يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الوزارة، مبيناً أن الوزارة تعمل وفق خطط وبرامج تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تحقيق الاستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي.



وأضاف خريسات أن الجهود مستمرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير القطاع الزراعي وتمكين المزارعين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في هذا المجال.