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الأربعاء، 15-06-2022 04:45 م

استنكار نيابي لحادثة الاعتداء على معلمتين في عجلون

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الوكيل الإخباري - استنكرت لجنة التعليم والشباب النيابية حادثة الاعتداء على معلمتين اليوم الأربعاء، في إحدى المدارس الحكومية بمحافظة عجلون.اضافة اعلان


وأعربت اللجنة في بيان أصدرته اليوم عن أسفها لهذا التصرف غير المسؤول والخارج عن القانون، مشددة على ضرورة الوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المعتدي.
 
وأكدت على لسان رئيسها النائب الدكتور طالب الصرايرة رفضها المطلق لانتهاك حرمة المدرسة والمساس بالعاملين بها، مشيرة الى ان المعلم يضطلع بدور ريادي وهام في إعداد جيل مثقف وواع يخدم وطنه والاعتداء عليه يشكل جريمة بحق المجتمع. 

ودعت الى أهمية تكاتف كل الجهود للحفاظ على أمن المعلم والحفاظ على هيبته وكرامته، مؤكدة استعداد اللجنة لسن أي تشريع لحماية المعلم ومنع الاعتداء عليه وكذلك منع الاعتداءات على المدارس.

 




 

 


 

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