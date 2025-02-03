افتتاح مبنى نقابة المحامين الجديد يرفع جلسة النواب

الوكيل الإخباري - رفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، جلسة النواب، وذلك لحضور افتتاح مبنى افتتاح نقابة المحامين في مبناها الجديد.

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وكان عقد مجلس النواب، جلسة تشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين وهي، مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.