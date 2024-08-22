 
الخميس 2024-08-22 09:54 ص
 

 

افتتاح مقر مرشح ثالثة عمان علاء الوحوش في مضارب عشيرة صويلح الجمعة

المرشح الوحوش
المرشح علاء الوحوش
الخميس، 22-08-2024 08:47 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن مرشح ثالثة عمان علاء الوحوش عن افتتاح مقره الانتخابي يوم غد الجمعة في ما أسماه مضارب عشيرة صويلح إيمانا منه بالعلاقات الطيبة التي تربط سكان صويلح من جميع المنابت والأصول.

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وجاء في الدعوة العامة التي تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي ان الافتتاح سيتم الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة في موقع المقر الكائن بجانب إشارة الدوريات الخارجية في صويلح.


ويرى مراقبون أن المرشح الوحوش من أقوى المترشحين في دائرة عمان الثالثة التي خصص لها اربع مقاعد تنافس ومقعد كوتا للمرأة ومقعد كوتا  للشركس والشيشان ويبلغ مجموع الناخبين فيها 485,671 ناخبا وناخبة.


وتتمثل رؤية المرشح الوحوش بدراسة المشاريع الإنتاجية في منطقة صويلح وإجراء تقييم شامل للمشاريع الإنتاجية القائمة. وتخصيص ميزانيات لدعم هذه المشاريع وتعزيز قدرتها على توفير فرص العمل.


كذلك تشمل دراسة الأوضاع المالية للأسر العفيفة وتحليل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر العفيفة وتخصيص ميزانية لمساعدتها ودعم احتياجاتها الأساسية، بالإضافة الى تخصيص ميزانية لدعم زواج فاقدي العائلات وتوفير موارد مالية لمساعدة  فاقدي العائلات في بناء أسر جديدة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم المجتمع وتحسين الظروف المعيشية للأسر وتعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة صويلح.


ويبلغ عدد سكان صويلح حوالي 250 ألف نسمة، وتزيد مساحتها عن 10 كيلومترات مربعة وتعتبر  مركزًا تجاريًا مهمًا، حيث تضم العديد من الشركات والمصانع، والمرافق التعليمية، بما في ذلك المدارس والجامعات.

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