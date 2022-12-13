اقتراح نيابي للحكومة بتخفيض أسعار الكاز والديزل وتأجيل القروض البنكية بجميع أنواعها

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات النيابية عبيد الياسين أن اللجنة في حال تشاور وانعقاد دائما.

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واشار خلال مؤتمر صحفي مقتضب اليوم الثلاثاء، الى أنه سوف يصدر يوم غدا نتائج الاجتماع والقرارات المنبثقة عن اللجنة.



واوضح انه سيعقد غدا اجتماعا مع وزراء الطاقة والمالية والنقل لبحث كل الاقتراحات المتعلقة بملف النقل.



واضاف إن مجموعة من النواب اقترحوا على الحكومة تخفيض أسعار الكاز والديزل وتأجيل القروض البنكية بجميع أنواعها.



وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "من المقترحات أيضاً تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين".