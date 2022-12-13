الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

نعيمة سيف تناشد لمساعدة والدها المصاب بالسرطان - فيديو

لقاء في بلدية غرب إربد حول تمكين المرأة سياسيا

السفير العضايلة يؤكد حرص الأردن على تعزيز التبادل الثقافي مع مصر

الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب عند أعلى مستوى منذ 7 شهور

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الحرب الإلكترونية

انتخاب شريم رئيساً لغرفة تجارة الزرقاء

الجمارك تشارك في اجتماعات لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية

الحاج توفيق رئيسا لغرفة تجارة عمان

بيان صادر عن اتحاد نقابات عمال الأردن

خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

الثلاثاء، 13-12-2022 03:28 م

اقتراح نيابي للحكومة بتخفيض أسعار الكاز والديزل وتأجيل القروض البنكية بجميع أنواعها

thumbs_b_c_44d274158f5b8858a1ae5bbbdb9b7c28


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات النيابية عبيد الياسين أن اللجنة في حال تشاور وانعقاد دائما.

اضافة اعلان


واشار خلال مؤتمر صحفي مقتضب اليوم الثلاثاء، الى أنه سوف يصدر يوم غدا نتائج الاجتماع والقرارات المنبثقة عن اللجنة. 


واوضح انه سيعقد غدا اجتماعا مع وزراء الطاقة والمالية والنقل لبحث كل الاقتراحات المتعلقة بملف النقل.


واضاف إن مجموعة من النواب اقترحوا على الحكومة تخفيض أسعار الكاز والديزل وتأجيل القروض البنكية بجميع أنواعها.


وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "من المقترحات أيضاً تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين". 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1670934741501

زراعة الأعيان تطلع على تعديلات قانون التعاون

WhatsApp Image 2022-12-13 at 3.42.36 PM

لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية تلتقي متعثرين ماليا

22-1

الصحة النيابية تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

8tQk0DB2QbCbQDWFEbJHqS8rJTTA2BDeGbf3nj6H

مقترح نيابي لتخفيض ضريبة الكاز 50%.. والديزل لم يبحث حتى الآن

المجلس-10

مؤتمر صحفي بعد قليل للإعلان عن مخرجات لجنة ملف النقل

0L5A0436

الأعيان: ارتفاع الأسعار ظاهرة طالت كافة الدول

أخبار متعلقة
8tQk0DB2QbCbQDWFEbJHqS8rJTTA2BDeGbf3nj6H

مقترح نيابي لتخفيض ضريبة الكاز 50%.. والديزل لم يبحث حتى الآن

المجلس-10

مؤتمر صحفي بعد قليل للإعلان عن مخرجات لجنة ملف النقل

1220221212938665253801

الخلايلة: الحكومة ستأخذ بتوصيات النواب لحل ملف النقل

M63A9908

النواب يؤجل جلسة الغد حتى إشعار آخر.. ويبحث مقترحات لحل إضرابات النقل

94edbe3d-2284-4dd7-9bae-5a31a2910346

الاجتماع المشترك .. تشكيل لجنة نيابية حكومية لبحث ملف النقل

1220225125549864033405

اجتماع حكومي نيابي مُغلق لبحث إضرابات النقل