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الثلاثاء، 19-04-2022 04:29 م

اقتصاد النواب تبحث نتائج زيارتها إلى العقبة الاقتصادية

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك، نتائج زيارتها قبل حلول شهر رمضان المبارك، إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور وزير النقل المهندس وجيه عزايزة.

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وقال رئيس اللجنة، إن الاجتماع تطرق إلى أبرز الملاحظات والاقتراحات والتوصيات التي خرجت بها اللجنة، لتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار في العقبة، وتوحيد عمل الجهات الإشرافية فيها، وإزالة التعارض بينها، داعيًا إلى ضرورة الأخذ بتلك التوصيات.


وأشار إلى أن اللجنة طالبت بضرورة توحيد رسوم فحص العينات بين مختبرات عمان والعقبة، وتحديث مختبر ابن حيان في العقبة، ونقل جهاز فحص العينات من مختبرات وزارة الزراعة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.


وبين أبو صعيليك أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات، لبحث ما تبقى من توصيات مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى أنها صوتت على رفع مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، تدعو إلى تعديل قانون "العقبة الاقتصادية".

 

بينما قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف بخيت، إنه سيتم الأخذ بملاحظات لجنة الاقتصاد النيابية وتوصياتها، مؤكدا أن لدى سلطة العقبة منصة الكترونية، تتلقى من خلالها الشكاوى والملاحظات، وأنّ قانونها يشجع على الاستثمار.


فيما أشار مدير عام الجمارك، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إلى أنه لن يتم معاينة للبضائع التي تنقل عبر الترانزيت الدولي إلا في حالات الاشتباه فقط.


بدوره، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن مختبر ابن حيان ما يزال يستقبل جميع الإرساليات الغذائية، باستثناء القمح، مبينا أن ساعات الدوام التي تنتهي عند الساعة الثالثة مساء، هي العائق أمام عمل المختبر.


وحضر الاجتماع النواب، أيمن مدانات، وهايل عياش، وعبيد ياسين، وسليمان أبو يحيى، وتمام الرياطي، وروعة الغرابلي، وعيد النعيمات.

 




 

 


 

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