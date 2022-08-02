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الثلاثاء، 02-08-2022 03:14 م

اقتصاد النواب تواصل مناقشة تنظيم البيئة الاستثمارية

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الوكيل الإخباري - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022. 

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وقال أبو صعيليك، بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الدكتور موسى شتيوي، إن مشروع القانون يهدف لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار بالإضافة إلى تطوير التشريعات الناظمة المتعلقة بيئة الاستثمار في الأردن.


وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تذليل الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وجهود جذب الاستثمارات وتنافسية الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة.
 
بدوره، قال شتيوي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعمل على تقديم الاستشارات للحكومة حول القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويعمل كذلك على تعزيز الحوار الاجتماعي حول المسائل التي تهم المواطنين مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبطالة والفقر والتعليم، بالإضافة إلى تشجيع الأعمال الريادية والابتكارات.

وفي اجتماع ثان، بحثت اللجنة مشروع القانون مع المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، للوقوف على أهم الملاحظات والآراء التي من شأنها الخروج بقانون عصري ينسجم مع الاستراتيجيات والأولويات التي تعنى بجذب الاستثمار. 

من جانبها، قالت بركات إن المنتدى لطالما أكد على أهمية التشاور ما بين مختلف الفعاليات الاقتصادية حول المستجدات والتشريعات التي تنظم بيئة الأعمال، مضيفة أنه تم مراجعة قانون البيئة الاستثمارية والتشاور مع القطاع الخاص.


واستعرضت أبرز ملاحظات وتوصيات المنتدى لتعديل مواد "تنظيم البيئة الاستثمارية" بما ينسجم مع أحدث التوجهات العالمية والممارسات الفضلى، وبما يعود بالنفع على المستثمرين وبيئة الأعمال على حد سواء.


وأوضحت بركات أن المنتدى يعمل من خلال الأنشطة على رفع الوعي الاقتصادي مع كل القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

 




 

 


 

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