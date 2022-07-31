اقتصاد النواب توصي بإنشاء مدينة صناعية في الزرقاء

الوكيل الاخباري- قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، إن اللجنة اطلقت سلسلة من الحوارات الوطنية فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

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وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأحد، جرى خلاله مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو، وامين عام الوزارة زاهر القطارنة، ورؤساء غرف تجارة الأردن والزرقاء ومعان وعدد من المعنيين، إن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء تتضمن إنشاء مدينة صناعية في محافظة الزرقاء نظرا لتوفر مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية فيها.



واشار أبو صعيليك الى ان اللجنة ستناقش مشروع القانون وبما يخدم المصلحة العامة، مشددا على ان القانون سيكون مرتبطا بتوفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار في المملكة، داعيا الحضور الى زيادة اللجنة بالاقتراحات والملاحظات مكتوبة بغية مناقشتها مطلع أب القادم عند بدء اللجنة بمناقشة مشروع القانون، فضلا عن تسمية ممثل لهم في نقاشات اللجنة.



بدورهم، قال النواب: هايل عياش وايمن المدانات وعمر النبر وعمر الزيود وخالد البستنجي وسليمان ابو يحيى وعائشة الحسنات وزينب البدول ومحمد الشطناوي ومحمد جرادات ودينا البشير ويزن شديفات وتيسير كريشان وآمال الشقران، ان تجربة المملكة قديمة فيما يتعلق بالاستثمار، مؤكدين أهمية جذب الاستثمار للأردن لتوفير فرص العمل للأردنيين وتقليل نسب البطالة.



واشاروا الى ان تعدد القوانين والانظمة والتعليمات يتسبب بتراجع الاستثمار، مؤكدين أهمية استقرار البيئة التشريعية للقوانين.



ودعوا الى تمثيل قطاع المستثمرين في البلديات لتسهيل مهامهم فضلا عن وضع أسس واضحة وشفافة للجنة منح الحوافز.



من جهته، قال عمرو ان مشروع القانون جاء لتعزيز التنافسية بين مختلف القطاعات وبشكل عادل، مضيفا أن مشروع القانون يعتبر نقطة بداية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.