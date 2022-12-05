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الإثنين، 05-12-2022 03:38 م

اقتصاد النواب: سنشرع بمناقشة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، آلية عملها للمرحلة المُقبلة.

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وقال رئيسها النائب عمر النبر، إن "الاقتصاد النيابية" ستشرع بمُناقشة مشاريع القوانين التي أحالها إليها مجلس النواب، وذلك خلال جلسة عقدها الأخير اليوم الاثنين.


وأضاف أن اللجنة ستلتقي كُل المعنيين عند شروعها بمناقشة مشاريع القوانين، بُغية الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وأفكارهم وطروحاتهم.


وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أوضح النبر أن "الاقتصاد النيابية" ستبذل كُل ما في وسعها بُغية الرقابة على آلية تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي.


وحضر الاجتماع النواب: أيمن مدانات، هايل عياش، عدنان مشوقة، خالد البستنجي.

 




 

 


 

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