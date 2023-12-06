"الآثار النيابية" تدعو لاعتماد نهج جديد للترويج للسياحة

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، مجدي اليعقوب، ضرورة اعتماد نهج جديد للترويج للسياحة، خصوصًا عبر تطبيقات الهاتف النقال، ومواقع التواصل الاجتماعي، مُشيرًا إلى أهمية القطاع السياحي في رفد خزينة الدولة.وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، لبحث التحديات التي تواجه هذا القطاع، خاصة "المطاعم"، إن موقع الأردن الجيوسياسي يُعتبر نقطة هامة لصالح تشجيع السياحة الداخلية، والاستثمار بك القطاعات المعنية.كما أكد اليعقوب، بحضور رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية عصام فخر الدين، وعدد من في قطاع المطاعم، أهمية تشكيل تصور واضح للأسباب التي أدت للأزمة السياحية، وأبرزها الظروف الإقليمية المضطربة.وأشار إلى أن تراجع أداء القطاع الاقتصادي العالمي، وارتفاع كلف السياحة، سببان من أسباب الأزمة السياحية، التي تعتمد على السوق الأجنبي في الترويج للسياحة الثقافية التاريخية والدينية.من جهتهم، دعا النواب: محمود الفرجات، أسماء الرواحنة، أيمن مدانات، نواش قوقزة، سالم العمري، هايل عياش، إلى ضرورة تخفيض الضرائب وكلف الطاقة على القطاع السياحي، حتى يستطيع الاستمرار بمواصلة عمله، وبالتالي تثبيت شراكته في تحقيق التنمية المستدامة.