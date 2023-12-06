الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فرنسا تخشى "حريقا إقليميا" جراء التصعيد على حدود لبنان

إسرائيل تعلن استلام 10 آلاف طن من السلاح والعتاد منذ بداية الحرب

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله

التايمز: إسرائيل أنشأت نظام ضخ لإغراق شبكة أنفاق حماس

القسام : استهدفنا 12 آلية صهيونية

القسام : قنصنا 6 جنود صهاينة

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

حكومة الاحتلال : الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بغزة

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

الأربعاء، 06-12-2023 03:46 م

"الآثار النيابية" تدعو لاعتماد نهج جديد للترويج للسياحة

WhatsApp Image 2023-12-06 at 3.41.51 PM


الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، مجدي اليعقوب، ضرورة اعتماد نهج جديد للترويج للسياحة، خصوصًا عبر تطبيقات الهاتف النقال، ومواقع التواصل الاجتماعي، مُشيرًا إلى أهمية القطاع السياحي في رفد خزينة الدولة.اضافة اعلان


وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، لبحث التحديات التي تواجه هذا القطاع، خاصة "المطاعم"، إن موقع الأردن الجيوسياسي يُعتبر نقطة هامة لصالح تشجيع السياحة الداخلية، والاستثمار بك القطاعات المعنية.

كما أكد اليعقوب، بحضور رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية عصام فخر الدين، وعدد من في قطاع المطاعم، أهمية تشكيل تصور واضح للأسباب التي أدت للأزمة السياحية، وأبرزها الظروف الإقليمية المضطربة.

وأشار إلى أن تراجع أداء القطاع الاقتصادي العالمي، وارتفاع كلف السياحة، سببان من أسباب الأزمة السياحية، التي تعتمد على السوق الأجنبي في الترويج للسياحة الثقافية التاريخية والدينية.

من جهتهم، دعا النواب: محمود الفرجات، أسماء الرواحنة، أيمن مدانات، نواش قوقزة، سالم العمري، هايل عياش، إلى ضرورة تخفيض الضرائب وكلف الطاقة على القطاع السياحي، حتى يستطيع الاستمرار بمواصلة عمله، وبالتالي تثبيت شراكته في تحقيق التنمية المستدامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-06 at 3.18.24 PM

"تربية النواب" تبحث خطة عملها للمراحل المقبلة

1701863022728

خدمات الأعيان تتابع تنفيذ توصيات لتطوير قطاع النقل

0L5A9535

مصادر ترجح شروع مجلس النواب بالقراءة الأولى لمشروع موازنة 2024 في غضون أسبوع إلى أسبوعين

264773_12_1676297497

المومني: تعديلات صندوق دعم الطالب ستحرم آلاف الطلاب من المنح والقروض الجامعية

0L5A6224

النواب يشيدون بدور الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه قطاع غزة

6570069a42360475986a1bab

النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة الرد الحكومي على 20 سؤالاً

أخبار متعلقة
1701863022728

خدمات الأعيان تتابع تنفيذ توصيات لتطوير قطاع النقل

0L5A6224

النواب يشيدون بدور الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه قطاع غزة

1701777848472

"خارجية النواب" تبحث والسفير الإسباني تعزيز التعاون الثنائي

WhatsApp Image 2023-11-17 at 2.09.21 PM (1)

وزير الداخلية: 29 موقوفا تجاوزوا القانون واعتدوا على "الأمن" والممتلكات

1699799757743

لجنة فلسطين في الأعيان تناقش التطورات على الساحة الفلسطينية

WhatsApp Image 2023-11-06 at 3.53.25 PM

خارجية النواب تُشيد بجهود الملك تجاه أهل غزة