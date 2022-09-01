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الخميس، 01-09-2022 12:51 م

الأخوة الأردنية الأذرية في الأعيان تلتقي سفير اذربيجان

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الوكيل الإخباري - التقت لجنة الأخوة الأردنية - الأذرية في مجلس الأعيان خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة ايلدار سليموف.

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وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات سيما البرلمانية.


وأشاد الرحيمي بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين خصوصا في الجوانب الاقتصادية والسياسية بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والسعي لمواصلة العمل والتعاون من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أفضل وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.


من جهته أشاد السفير الأذري بالدور الكبير والفاعل الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع الأردن، كما أشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.


وحضر اللقاء كل من الأعيان أحمد علي العبادي، محمد يوسف الملكاوي، عيسى حيدر مراد، مروان القطيشات، وماجد خليفة المقابلة.

 




 

 


 

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