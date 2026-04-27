الإثنين 2026-04-27 07:10 م

الأخوة الأردنية التونسية في "الأعيان" تلتقي سفيرة تونس

الإثنين، 27-04-2026 05:39 م

الوكيل الإخباري-    بحثت لجنة الأخوة الأردنية التونسية في مجلس الأعيان، برئاسة العين إحسان بركات، خلال لقائها السفيرة التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية والاقتصادية والثقافية منها.

وبحسب بيان للجنة، اليوم الاثنين، أكدت بركات، عمق العلاقات الأردنية التونسية التاريخية والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المستمر، مشيرة إلى أهمية تفعيل التواصل البرلماني بين مجلس الأعيان والبرلمان التونسي، وتبادل الخبرات التشريعية والقانونية بين البلدين، وتعزيز التنسيق حيال القضايا المشتركة.


ولفتت إلى ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص، إلى جانب تطوير التعاون الثقافي عبر تبادل الوفود وتنظيم فعاليات مشتركة ودعم التبادل الأكاديمي والتعاون في مجال البحث العلمي والابتكار.

 
 


