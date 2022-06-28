الأخوة الأردنية العراقية في الأعيان تلتقي السفير العراقي

الوكيل الإخباري

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- بحثت لجنة الأخوة الأردنية العراقية في مجلس الأعيان برئاسة العين نايف القاضي خلال لقائها اليوم الثلاثاء، السفير العراقي لدى المملكة حيدر العذاري، مجمل العلاقات الأردنية العراقية والمستوى الذي وصلت إليه، بالعلاقات الثنائية المتطورة، ومكانة العراق لدى الأردن والأردنيين ووحدة الموقف البلدين الشقيقين.وبين القاضي أن العلاقات الأردنية العراقية هي علاقات تاريخية وأصيلة، وتنبع من حرص البلدين والقيادتين على استقرار واستمرار هذه العلاقات بما يضمن مصلحة ورغبة الشعبين في تقوية هذه العلاقات وتطويرها.وتطرق إلى كافة القضايا التي تجمع البلدين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا ثبات الموقف الأردني الداعم للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.بدوره، أكد السفير العذاري حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات الثنائية، ولا سيما الاقتصادية منها، وخاصة في موضوع الربط الكهربائي، وإقامة المدينة الصناعية الحرة، ومد أنبوب البصرة العقبة النفطي.