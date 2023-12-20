الأخوة الأردنية الكويتية في الأعيان تُقدم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت

الوكيل الإخباري - قدمت لجنة الأخوة الأردنية الكويتية في مجلس الأعيان برئاسة العين فاضل الحمود، اليوم الأربعاء، واجب العزاء بوفاة أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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جاء ذلك خلال زيارة رئيس اللجنة وعدد من أعضائها سفارة الكويت في المملكة.



وقال الحمود خلال لقائه السفير الكويتي حمد راشد المري، إن الأمتين العربية والإسلامية فقدت أميرًا انحاز دومًا إلى جانب الحق والعدالة فيما يخص مختلف القضايا العربية والإسلامية العادلة، مضيفًا أن الفقيد ترك بصمة كبيرة في خدمة بلده والأمتين العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة.



وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد الكبير وأسرته الكريمة والشعب والحكومة الكويتية، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وأسرته والشعب الشقيق الصبر والسلوان.