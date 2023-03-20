الأخوة الأردنية اللبنانية في الأعيان تبحث تعزيز العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الأخوة الأردنية اللبنانية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أمين القطارنة، خلال لقائها اليوم الاثنين، القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية لدّى المملكة السفير يوسف اميل رجي، سُبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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وتحدث العين القطارنة عن المستوى المتميز في العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها قيادة البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية البناء على العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف الأصعدة والمجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.



وأشار إلى مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الدائمة لتقديم سبل الدعم كافة لقضايا واحتياجات لبنان الشقيق، للوصول إلى استقراره السياسي.



من جهته، ثمن الدبلوماسي اللبناني دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إحلال السلام والاستقرار للمنطقة، ووقوف المملكة إلى جانب لبنان لتجاوز تحدياته، خاصة بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت، مشيدا بمستوى العلاقات المتميزة بين الأردن ولبنان، وأهمية تعزيزها في المجالات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والاقتصادية.



بدورهم، أكد الأعيان فاضل الحمود، والدكتورة محاسن الجاغوب، والدكتورة ميسون العتوم، أهمية وقوف المجتمع الدولي مع لبنان، وتقديم مختلف أنواع الدعم له للوصول للاستقرار السياسي.