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الخميس، 24-08-2023 04:32 م

الأخوة الأردنية المغربية بالأعيان تبحث العلاقات الثنائية

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الأخوة الأردنية المغربية في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد داودية، خلال لقائها اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة المغربية في عمّان عادل أوسي حمو، سبل تعزيز العلاقات المشتركة بيت البلدين الشقيقين، لا سيما البرلمانية والاقتصادية منها.

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وأكد العين داودية، متانة العلاقات الأردنية المغربية والمستوى المتميز الذي وصلت إليه، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس، والحرص المشترك على تطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والسياحية.


وأشار إلى المواقف المشتركة والتقارب الكبير بين البلدين الشقيقين تجاه مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مثمنًا موقف جلالة الملك محمد السادس/ رئيس لجنة القدس المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ودعم المغرب القوي للأردن بخصوص الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
بدوره، قال حمو إن العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين قوية ومتينة وتشهد تطوراً مستمراً، مشيراً إلى التنسيق المشترك والتواصل الدائم حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية.


وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين تاريخية وتمتاز بالمصداقية، وعلى رأسها العلاقات البرلمانية التي تمثل تطلعات الشعبين الشقيقين، والتشارك بالمرتكزات التي تسعى لها المغرب لتعزيز العلاقات في كافة المجالات، والتركيز على الجوانب التعليمية والسياحية والتجارية، وهي ملفات مفتوحة للنهوض بها.


وثمن السفير حمو موقف الأردن تجاه الوحدة الترابية للمغرب والمشاركة في المسيرة الخضراء، لافتاً إلى موقف المغرب بصفتها رئيس لجنة القدس، الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، الأعيان: مفلح الرحيمي، أحمد طبيشات، الدكتور أحمد العبادي، طلال الماضي، أمين القطارنة، الدكتور يعقوب ناصر الدين، المهندس عبدالحكيم الهندي، عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي وصلت إليها على مستوى قيادة البلدين والشعبين الشقيقين.


وأشاروا إلى أهمية تفعيل وتعزيز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والعمل على زيادتها وبما يخدم المصالح المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي والتعاون الاقتصادي بينهما .

 




 

 


 

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