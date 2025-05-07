"الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية" تبحث آلية عملها وتعزيز التنسيق الثنائي

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الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبد الباسط الكباريتي، لبحث آلية عمل اللجنة والترتيبات التنظيمية المقبلة، في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين. اضافة اعلان





وأكد الكباريتي خلال الاجتماع أن اللجنة تضطلع بدور أساسي في تعزيز أواصر التعاون بين مجلسي النواب الأردني والشورى السعودي، مشددًا على أن التنسيق البرلماني يُعد جزءًا لا يتجزأ من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية.



وأشار إلى أهمية بناء خطة عمل منظمة للجنة، تقوم على التواصل الدوري مع الجانب السعودي وتوسيع نطاق المبادرات المشتركة، بما يعكس العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط قيادتي وشعبي البلدين.



وشدد على ضرورة أن تعمل اللجنة كجسر تواصل حيوي يُعبر عن القضايا المشتركة في المحافل الدولية والإقليمية.



بدورهم، دعا أعضاء اللجنة، صالح أبو تايه، وإبراهيم الجبور، وأحمد عليمات، وأيمن البدادوة، وفليحة الخضير، إلى استمرار التشاور والتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والعمل المشترك، وتعزيز العلاقات على أسس متينة ومستدامة.



كما أكدوا على أهمية تعزيز قنوات الاتصال مع مجلس الشورى السعودي، والتفكير في مبادرات جديدة تُعزز التبادل البرلماني والثقافي بين الجانبين، وتدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات المشتركة.