"الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية" تبحث ووفدا قطريا تعزيز العلاقات

الوكيل الإخباري - التقت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية برئاسة النائب هيثم الزيادين اليوم الخميس، وفدا من اعضاء مجلس الشورى القطري برئاسة مبارك بن محمد الكواري.

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وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بدولة قطر الشقيقة، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة سيما البرلمانية والثقافية والاقتصادية.



وأشاد الزيادين بالعلاقات الأردنية القطرية الأخوية والتاريخية الراسخة والمتجذرة التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخوه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأشار إلى الجهود القطرية الداعمة للأردن، معربا عن الأمل بفتح المزيد من فرص العمل للأردنيين المؤهلين والقادرين على العمل والتطوير في قطر.



وأكد الزيادين أهمية تعزيز ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيرا إلى الموقف العروبي الأصيل لدولة قطر الشقيقة في دعم القضية الفلسطينية.



ولفت الزيادين إلى أن الزيارات الأخوية المتبادلة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتسهم في تقريب وجهات النظر حيال العديد من التحديات والقضايا المشتركة.



من جهته، أكد رئيس الوفد القطري مبارك بن محمد الكواري، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه، لافتًا إلى أن مواقف البلدين بقيادة جلالة الملك والشيخ تميم، تذهب دومًا نحو دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



وأشاد رئيس وأعضاء الوفد القطري بالكفاءات الأردنية في قطر لما تتمتع به من خبرات ومصداقية ونزاهة في العمل، مشددا على أهمية تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية وبما يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



بدورهم، ثمن النواب الحضور: إسماعيل مشاقبه، تمام الرياطي، محمد الهلالات، هايل عياش، جعفر ربابعة، خالد ابو حسان، الجهود التي تبذلها دولة قطر الشقيقة في دعم الأردن، ومواقفها تجاه القضايا العربية وتوجيه البوصلة على القضية الفلسطينية.



وشددوا على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك، والتبادل الثقافي والترويج للسياحة التعليمية والعلاجية بين البلدين الشقيقين.