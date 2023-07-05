"الأخوة البرلمانية" تهنئ بعيد استقلال الجزائر

الوكيل الإخباري - هنأت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية الجزائرية الشقيقة الذي يصادف اليوم الأربعاء.

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وأعربت رئيسة اللجنة النائب المهندسة مروة الصعوب، في برقية بعثتها اليوم الأربعاء، باسمها وأعضاء اللجنة، إلى السفير الجزائري لدى عمان عبدالكريم بحة، عن أسمى آيات التهاني والتبريك لجمهورية الجزائر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.



وعبرت الصعوب عن خالص الأمنيات لشعب الجزائر الشقيق، متمنية له المزيد من التقدم والازدهار.



وقالت إن يوم استقلال الجمهورية الجزائرية يمثل ذكرى غالية على قلوب العرب جميعاً، ومناسبة وطنية خالدة دشنت عهداً جديداً من الحرية والتنمية.



وأشادت بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين المملكة والجزائر بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.