الأخوة البرلمانية مع دول الخليج تلتقي السفير البحريني

الوكيل الإخباري - أكد عضو لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن النائب ذياب المساعيد، أهمية توحيد التشريعات بين الدول العربية، والتي تعتبر من النقاط المهمة لجعل العرب قوة اقتصادية عظمى.

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ودعا المساعيد، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأربعاء، بسفير مملكة البحرين المعتمد لدى المملكة أحمد بن يوسف الرويعي، ورئيس وأعضاء غرف تجارة وصناعة البحرين، إلى تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيما التجارية منها.



وأشاد المساعيد بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين.



بدورهم، دعا النواب: راشد الشوحة، رمزي العجارمة، سليمان أبو يحيى، وخالد الشلول، رجال الأعمال في دولة البحرين الشقيقة إلى الاستثمار في الأردن، والذي يتمتع بمقومات الاستثمار.



وأشاروا إلى إقرار مجلس الأمة أخيرا لقانون تحسين البيئة الاستثمارية، مستعرضين أبرز الميزات التي يتمتع بها القانون، فضلا عن الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن، والقواسم المشتركة بين المملكتين الشقيقتين التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.



من جهة ثانية، أكد هؤلاء النواب أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية الأولى، والتي أعاد جلالة الملك عبدالله الثاني الزخم إليها في المحافل كلها الدولية والإقليمية.



بدوره، قال الرويعي إن هناك استثمارات بحرينية في المملكة وسيجري العمل على زيادتها.



وأشاد في الوقت نفسه بالتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر البحريني، وبعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي ارسى دعائمها قيادتا البلدين.



من جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، وأعضاء الوفد إن الأردن يتمتع بمزايا استثمارية كثيرة تشجع على الاستثمار البحريني فيه.



ودعوا إلى ضرورة تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين غرف الصناعة والتجارة بين البلدين، من خلال لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار النيابية في كلا البرلمانين.



وبينوا أن هناك العديد من الحوافز التي تمنح للمستثمرين والتي تحتاج إلى ترويج إعلامي فضلا عن ضرورة توجيه المستثمر لأولى خطواته للاستثمار.